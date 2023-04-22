Президент Бразилии направит на Украину советника для встречи с Зеленским

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва направит своего советника, бывшего министра иностранных дел Селсу Аморима в Киев для проведения встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.

"По распоряжению президента республики специальный советник по международным делам Селсу Аморим отправится в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским", – указано в сообщении.

Советник президента Бразилии ранее заявлял, что поставки западными странами оружия на Украину и антироссийские санкции не способствуют диалогу и только затягивают конфликт. По мнению Аморима, желание Запада нанести России поражение не может принести мира.

В начале апреля этого года Аморим встречался с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее президент Бразилии Лула да Силва заявил, что Китай может сыграть важную роль в переговорном процессе по украинскому кризису. Он также призвал создать группу стран, которые не вовлечены напрямую в конфликт на Украине и смогут найти путь его мирного разрешения.

В эту группу стран Лула да Силва предложил включить Китай, Бразилию, Индию и Индонезию.