Президент Бразилии отказался встретиться с Зеленским в Хиросиме – СМИ

Фото: AP Photo

Владимир Зеленский направил президенту Бразилии Луле да Силве предложение встретиться на полях саммита "Большой семерки", однако ответа пока не получил, сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, бразильская сторона опасается, что саммит G7 в японской Хиросиме, куда прибыли представители государств, не входящих в "большую семерку", может оказаться "ловушкой".

"У Бразилии нет проблем с тем, чтобы встретиться с любым лидером, но это не должно быть навязано", – сказал один чиновник, которого приводит агентство. Он также назвал импровизированное присутствие украинского лидера потенциальной ловушкой для участников, не входящих в "Большую семерку.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Японию на саммит G7. По словам украинского лидера, данная встреча усилит сотрудничество государств для победы Украины. Он подчеркнул, что после саммита мир станет ближе. Эта поездка в Хиросиму стала первым визит президента Украины в Азию после начала специальной военной операции.