Сенатор Пушков заявил, что Трампу надо влиять на лидеров Европы

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Президенту США Дональду Трампу следует более решительно влиять на лидеров европейских стран для преодоления неуступчивости главы украинского государства Владимира Зеленского. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

По словам сенатора, заявления президента Украины являются согласованной с Европой позицией. Через Зеленского европейцы срывают любые усилия по мирным переговорам.

"Если Трамп хочет добиться поставленной цели, ему следует "зайти с другого угла" – с европейского, причем сделать это более решительно, чем он это делал до сих пор. Симпатий либеральных руководителей Европы он не потеряет – они его ненавидят и будут ненавидеть", – считает Пушков.

Он добавил, что администрации Трампа сперва следует решить проблему сопротивления европейцев его усилиям.

Ранее главы МИД Британии, Франции, ФРГ и Украины отложили встречу в Лондоне, где планировалось обсудить вопросы мирного урегулирования украинского конфликта. По данным журналистов, на данной встрече 23 апреля США хотели выдвинуть предложение о признании Украиной Крыма как территории РФ. Однако Зеленский заявил, что Киев не примет такой вариант.

После этого стало известно, что госсекретарь Штатов Марко Рубио, планировавший посетить переговоры в Лондоне, отменил свою поездку в Великобританию.