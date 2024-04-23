Матвиенко приравняла киевский режим к террористическому

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В международном праве не существует понятия "государство-террорист", поэтому Украину нельзя назвать таковой, однако киевский режим определенно считается террористическим. Таким мнением спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поделилась в беседе с РИА Новости.

По ее мнению, киевский режим "замешан на терроре". Она также добавила, что все теракты на территории РФ организовывали последователи этого режима при поддержке ЦРУ и других западных разведок.

В апреле 2022 года председатель Госдумы Вячеслав Володин, говоря, что Киев развязал войну против своего народа, а потом перешел к терактам против мирных граждан других стран, назвал Украину террористическим государством. Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский должен понести за это ответственность.

Уже в апреле этого года зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев с уверенностью заявил, что Украина стала террористическим государством, которое свободно и без последствий убивает своих и чужих граждан в городах, окопах и тюрьмах. Он отметил, что это очевидно даже для Британии и США.