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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Украина стала террористическим государством. Об этом политик написал в своем телеграм-канале.

Медведев заявил, что фактически Украина уже стала террористическим государством, которое свободно и без последствий убивает своих и чужих граждан в городах, окопах и тюрьмах. Это очевидно даже для Британии и США, указал зампред Совбеза.

Политик подчеркнул, что при получении достаточных доказательств, что за терактом в "Крокус Сити Холле" стояли националистическое формирование "Азов" (признано террористической организацией и запрещено в РФ), начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов или украинский президент Владимир Зеленский, то их не будут судить в Международном уголовном суде (МУС). Зампред Совбеза предполагает, что их просто "пообсуждают на страницах интернета".

Он добавил, что добиться решения в ООН невозможно из-за русофобского консенсуса и права вето "англосаксов в Совбезе". В этом случае Медведев предлагает уничтожать нацистов и их лидеров в Киеве или другом месте.

Ранее Медведев предложил Украине признать поражение после "формулы мира" Зеленского. Политик уточнил, что испытывает чувство брезгливости, переходящее в ощущение стыда из-за происходящего. Он добавил, что российская "формула мира" предполагает признание мировым сообществом нацистского характера киевского режима и денацификацию украинской власти.