Представитель подполья Лебедев заявил об "азовцах" в центре Харькова

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Представитель подполья на Украине Сергей Лебедев заявил, что в Харькове находится большое количество военнослужащих из подразделений националистического формирования "Азов" (признано террористической организацией и запрещено в РФ). Об этом сообщает ТАСС.

"Как сообщают люди с мест, вечерами в центре Харькова происходит просто нашествие "азовцев". Они передвигаются по городу небольшими группами по два-три человека", – поделился Лебедев.

22 марта мэр Харьков Игорь Терехов сообщал, что город был полностью обесточен в результате серии взрывов. Он сообщил, что в городе серьезные проблемы с водо- и теплоснабжением, а также не работает электрический транспорт.

Утром 22 марта в городе прогремели взрывы. Терехов тогда сообщал о порядка 15 взрывах, нескольких пожарах, и повреждении объекта критической инфраструктуры.