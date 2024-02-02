Шойгу заявил, что режим Зеленского проводит теракты против мирных граждан РФ и Украины

Фото: ТАСС/Zuma/Ukraine Presidency

Для того чтобы показать Западу хоть какие-то успехи, Киев проводит теракты против мирных граждан России и Украины. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС России.

"Для демонстрации западным кураторам хоть каких-то успехов режим Зеленского осуществляет террористические акты против российских мирных граждан. При этом киевские власти не гнушаются уничтожать и своих граждан", – цитирует его РИА Новости.

Министр напомнил о сбитом 24 января в Белгородской области транспортном самолете Ил-76, на борту которого находились 65 украинских военнопленных. Он считает, что эти действия показали циничный характер Киева, который готов пойти на любые преступления ради достижения целей.

Ранее Шойгу сообщил, что за прошлый месяц Украина потеряла 23 тысячи военных убитыми и ранеными, а также более трех тысяч единиц вооружения, включая танки Leopard, пусковые установки HIMARS и Patriot. По его словам, после провала украинского контрнаступления российские войска сохраняют инициативу на всей линии боевого соприкосновения.

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