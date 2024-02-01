В МИД РФ призвали судить поддерживающих киевский режим

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Тех, кто отправляет деньги на Украину и поддерживает ВСУ, необходимо судить. Так в министерстве иностранных дел РФ прокомментировали информацию зарубежных СМИ о том, что ведомство якобы поручило своим дипломатам преследовать российских артистов, которые встали на сторону Киева.

"Всех, кто финансирует или поддерживает киевский режим, надо не преследовать, а судить", – передает ТАСС сообщение ведомства.

Ранее Владимир Путин отреагировал на критику некоторых деятелей культуры во время проведения СВО. Президент подчеркнул, что каждый имеет право на свое мнение. Однако, считает он, одно дело, когда это лишь личная точка зрения человека, а другое – когда это мнение вредит стране, например, перечисляя деньги в поддержку Украины.

Также российский лидер уточнил, что деятели культуры перед высказыванием своей позиции касательно спецоперации должны учитывать мнение людей и настроения в обществе.



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