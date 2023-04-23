В ФРГ высылку дипломатов объяснили желанием уменьшить "присутствие спецслужб"

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В МИД Германии заявили, что высылка российских дипломатов связана с желанием снизить "присутствие спецслужб". Об этом сообщает телеканал n-tv.

"Действительно, в течение последних нескольких недель правительство ФРГ проводило переговоры с российской стороной о наличии [сотрудников] в соответствующих дипломатических представительствах за рубежом с целью сокращения присутствия российской разведки в Германии", – указано в сообщении.

В ведомстве пояснили, что отъезд российских дипломатов связан именно с этим.

Ранее МИД РФ сообщил, что в ФРГ приняли решение о массовой высылке российских послов из Германии. По мнению российского внешнеполитического ведомства, подобным образом ФРГ проводит курс на разрушение двусторонних отношений между странами.

Москва в ответ решила выслать 34 дипломатов ФРГ, пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники. По данным издания, в настоящее время в России работают примерно 90 немецких дипломатов.

До этого уже сообщалось о планах Германии выслать российских послов из страны. Тогда СМИ, ссылаясь на данные органов безопасности ФРГ, писали, что причиной для этого стал якобы шпионаж российских сотрудников на территории Германии. Предполагалось, что немецкие власти вышлют более 30 сотрудников из РФ.