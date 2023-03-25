МИД ФРГ планирует выслать 30 дипломатов РФ якобы из-за шпионажа – СМИ

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МИД Германии намерен выслать из страны 30 российских дипломатов якобы из-за подозрений в шпионаже. Об этом сообщает Focus.

"Министр иностранных дел (Анналена Бербок. – Прим.ред.) планирует выслать более 30 российских дипломатов, аккредитованных в Берлине", – говорится в сообщении.

СМИ, ссылаясь на данные органов безопасности ФРГ, пишет, что дипломатов подозревают в незаконной вербовке представителей политической, военной, научной и бизнес-сфер для дальнейшего совершения диверсий и дезинформационных операций.

Накануне решение о высылке российского дипломата принял МИД Эстонии. Подобное решение в ведомстве объяснили тем, что российский гражданин якобы ведет деятельность, "подрывающую безопасность и конституционный порядок" страны.

Согласно распоряжению, дипломат обязан покинуть страну до 29 марта. В МИД РФ, в свою очередь, обещали ответить на действия недружественной страны.



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