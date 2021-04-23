Польша обвинила Россию в обострении отношений

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Правительство Польши обвинило Россию в обострении отношений с международным сообществом. Об этом сообщает РИА Новости.

"Решение российской стороны является еще одним примером агрессивной политики и является сознательным жестом, рассчитанным на обострение отношений с соседями и всем международным сообществом", – заявили в польском министерстве иностранных дел.

В Варшаве также подчеркнули, что они выступают за мирный диалог и деэскалацию и оставляют за собой "право адекватно реагировать на решение МИД России" в сложившейся ситуации.

Ранее три российских дипломата из посольства в Варшаве были объявлены персонами нон грата на территории Польши. Такое решение было принято в связи с тем, что россияне нарушали условия своего дипломатического статуса и вели деятельность в ущерб Польше.

В качестве ответной меры МИД РФ объявил пять сотрудников польского посольства персонами нон грата.