МИД Польши оставляет за собой право ответить на высылку дипломатов из РФ

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Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что МИД страны оставляет за собой право на ответную реакцию после высылки пяти дипломатов из РФ.

"Наш посол был сегодня в российском МИД, он получил ноту, которую мы ожидали, потому что российский МИД уже объявил об этом на сайте ранее", – пояснил он.

Замминистра добавил, что данное решение зафиксировано и принято к сведению.

Ранее МИД РФ в качестве ответной меры объявил пять сотрудников польского посольства персонами нон грата.

До этого три российских дипломата из посольства в Варшаве были объявлены персонами нон грата на территории Польши. Такое решение было принято в связи с тем, что россияне нарушали условия своего дипломатического статуса и вели деятельность в ущерб Польше.