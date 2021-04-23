Часть улиц Москвы перекроют из-за подготовки к параду Победы

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

14:47

МИД Польши оставляет за собой право ответить на высылку дипломатов из РФ

политика

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что МИД страны оставляет за собой право на ответную реакцию после высылки пяти дипломатов из РФ.

"Наш посол был сегодня в российском МИД, он получил ноту, которую мы ожидали, потому что российский МИД уже объявил об этом на сайте ранее", – пояснил он.

Замминистра добавил, что данное решение зафиксировано и принято к сведению.

Ранее МИД РФ в качестве ответной меры объявил пять сотрудников польского посольства персонами нон грата.

До этого три российских дипломата из посольства в Варшаве были объявлены персонами нон грата на территории Польши. Такое решение было принято в связи с тем, что россияне нарушали условия своего дипломатического статуса и вели деятельность в ущерб Польше.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать