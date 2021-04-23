Россия объявила пять польских дипломатов персонами нон грата

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МИД РФ в качестве ответной меры объявил пять сотрудников польского посольства персонами нон грата, сообщает РИА Новости. Они должны покинуть Россию до конца дня 15 мая.

Посла Польши в Москве Кшиштофа Краевского 23 апреля вызвали в российский МИД, где ему выразили решительный протест по поводу необоснованного объявления троих сотрудников посольства РФ в Польше персонами нон грата.

Послу сказали, что министерство иностранных дел России приняло свое решение исходя из принципа взаимности.

Ранее сообщалось, что три российских дипломата из посольства в Варшаве объявлены персонами нон грата на территории Польши. Такое решение было принято в связи с тем, что россияне нарушали условия своего дипломатического статуса и вели деятельность в ущерб Польше.

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев был вызван в МИД Польши в связи с введением новых санкций США в отношении России. По данным СМИ, вызов российского посла также был связан с ситуацией на границе Украины.

