США невыгодно, чтобы переговоры РФ и Украины закончились быстро – Лавров

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Сергей Лавров заявил, что США невыгодно, чтобы переговоры между Россией и Украиной закончились как можно быстрее.

По словам главы МИД, Киев держат за руку американские коллеги, рассчитывающие продолжать поставки оружия на Украину. Министр отметил, что со стороны Запада звучат заявления о поставках советских истребителей МиГ и американских ПЗРК Stinger, представляющих угрозу.

"Видимо, хотят нас максимально долго держать в состоянии боевых действий. Ну, у нас и здоровье есть, и опыт есть, и дух, и воля", – подчеркнул Лавров на встрече со студентами МГИМО.

Также министр отметил тяжелый процесс переговоров России и Украины. При этом, по его словам, Россия не против посредничества в этом процессе западных стран. Однако Лавров напомнил, что у российской стороны есть свои "красные линии", о которых она говорит многие годы.

"Переговоры начались, идут они тяжело, потому что украинская сторона, хотя вроде и выразила понимание тех вещей, которые должны быть согласованы во время переговоров, постоянно меняет свою позицию, отказывается от своих же предложений", – добавил Лавров.

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский назвал темы, по которым Москва и Киев максимально сблизили позиции. Речь идет о нейтральном статусе и невступлении Украины в НАТО. При этом, по его словам, в этих пунктах есть нюансы, связанные с гарантиями безопасности Украины.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

