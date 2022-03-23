Посол РФ в США напомнил Пентагону о бомбардировках Югославии и Ирака

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби о якобы совершенных ВС РФ военных преступлениях на Украине, напомнив, что в недавнем прошлом США и их союзники бомбили Югославию, Ирак и Ливию. Об этом сообщается в телеграм-канале российской дипмиссии в США.
"Ощущение таково, что в Пентагоне уже забыли, как еще совсем недавно самолеты США и их союзников по НАТО в прямом эфире бомбили города Югославии, Ирака, Ливии. Не вспоминают в Вашингтоне и о вопиющих преступлениях американских военнослужащих и наемников в Афганистане и Сирии", – заявил Антонов.
По его словам, российские военные наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры Украины, в то время как украинские радикалы применяют тактику нацистов времен Второй мировой войны.
"Прикрываясь женщинами и детьми в качестве живого щита, нацисты устанавливают в жилых кварталах ракетные системы залпового огня, из которых ведут огонь по российским военнослужащим", – сказал дипломат.
Также Антонов отметил, что ВСУ наносят удары по мирным жителям ракетами "Точка-У" с кассетными боезарядами, проводят насильственную мобилизацию и не позволяют гражданским эвакуироваться из зоны боевых действий.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков призвал Вашингтон отказаться от эскалации отношений с Москвой и перестать поставлять вооружения Украине. По его словам, отношения РФ и США находятся на грани разрыва, дальнейшие перспективы их развития зависят от того, какую линию выберет Вашингтон.
Международная ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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