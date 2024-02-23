23 февраля, 19:45Политика
Посол РФ в Оттаве назвал новые санкции Канады пустым символизмом
Фото: 123RF/bloodua
Посол РФ в Оттаве Олег Степанов назвал новые санкции Канады против российской стороны пустым символизмом. Дипломат уверен, что граждане РФ не почувствуют эффекта от принятых мер.
"Этот раунд санкций, как и предыдущие изобретения кабинета Трюдо (премьер-министра Джастина Трюдо. – Прим. ред.), не имеет смысла. Беспомощный акт пустого символизма. Понятно, что для наших граждан и организаций никаких последствий не будет", – приводит ТАСС его слова.
Однако Степанов предупреждает, что Москва, в свою очередь, подготовит ответные меры.
Ранее Канада объявила о вступлении в силу новых ограничений против России. Всего в черный список включили 10 физических и 153 юридических лиц.
Санкции предусмотрены против компаний "Альфастрахование" и "РЕСО-гарантия", Авиационного комплекса имени Ильюшина, концерна ВКО "Алмаз-Антей" и других предприятий.
Санкции США в адрес НСПК не повлияют на работу платежных сервисов в РФ
Читайте также
- Санкции США не заставят Россию отказаться от защиты своих интересов – посол Антонов
- ЕС ввел санкции против уполномоченных по правам ребенка в регионах за "похищение детей"