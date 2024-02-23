Посол РФ в Оттаве назвал новые санкции Канады пустым символизмом

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Посол РФ в Оттаве Олег Степанов назвал новые санкции Канады против российской стороны пустым символизмом. Дипломат уверен, что граждане РФ не почувствуют эффекта от принятых мер.

"Этот раунд санкций, как и предыдущие изобретения кабинета Трюдо (премьер-министра Джастина Трюдо. – Прим. ред.), не имеет смысла. Беспомощный акт пустого символизма. Понятно, что для наших граждан и организаций никаких последствий не будет", – приводит ТАСС его слова.

Однако Степанов предупреждает, что Москва, в свою очередь, подготовит ответные меры.

Ранее Канада объявила о вступлении в силу новых ограничений против России. Всего в черный список включили 10 физических и 153 юридических лиц.

Санкции предусмотрены против компаний "Альфастрахование" и "РЕСО-гарантия", Авиационного комплекса имени Ильюшина, концерна ВКО "Алмаз-Антей" и других предприятий.



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