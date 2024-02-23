Зюганов заявил, что был в восторге от полета Путина на Ту-160М

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Глава КПРФ Геннадий Зюганов признался, что был в восторге от полета Владимира Путина на стратегическом ракетоносце Ту-160М.

"Я вчера с удовольствием посмотрел, как президент Путин летал на уникальном самолете. Я был на этом заводе. Я был в восторге от того, что увидел", – приводит РИА Новости его слова.

Также Зюганов заявил, что уверен в дальнейшем развитии авиационного производства.

Ранее глава государства совершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Путин находился в воздухе 30 минут. После приземления президент поделился впечатлениями. По его словам, воздушное судно является надежным и хорошо управляемым.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Путину не потребовалась медкомиссия перед полетом на Ту-160М. Позднее были опубликованы кадры из кабины ракетоносца.



Владимир Путин совершил полет на ракетоносце Ту-160М