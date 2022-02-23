Кремль подтвердил телефонный разговор Путина и Эрдогана 23 февраля

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Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган проведут телефонный разговор в среду, 23 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Да. Действительно такой разговор планируется", – сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что турецкий лидер пригласил президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на переговоры. По словам Эрдогана, Зеленский позитивно отнесся к идее трехсторонних переговоров.

Если Путин так же положительно подойдет к этому вопросу, то, по мнению президента Турции, встреча может быть реализована в Стамбуле или Анкаре.