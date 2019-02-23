США готовят свержение власти не только в Венесуэле

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Вашингтон готов оказать помощь народам Никарагуа и Кубы для свержения их власти. Об этом в интервью изданию Telemundo сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

Он выразил надежду на то, что жители не только Венесуэлы, но и этих двух стран осознают необходимость политических изменений. Штаты, в свою очередь, готовы поддержать эти изменения, добавил он.

"Я надеюсь, что в каждой из этих стран граждане... понимают, что навязываемое им иго авторитаризма не является непреодолимым, что коррупция этих режимов не является непреодолимой, что плохое отношение и трудные условия жизни, в которых эти люди оказываются сегодня, не являются непреодолимыми", – заявил Помпео.

Он добавил, что администрация Дональда Трампа помогала и будет в дальнейшем помогать в "движении к демократии" не только в Венесуэле, но и в Никарагуа и на Кубе.

Ранее сообщалось, что США направили в Колумбию ряд военных самолетов, которые якобы содержат гуманитарную помощь. Власти Венесуэлы заявляют, что под видом гуманитарной помощи готовится провокация.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне отметила, что на 23 февраля намечена опасная масштабная провокация. Она пояснила, что Штаты намереваются пересечь границы Венесуэлы так называемым "гуманитарным конвоем", а это чревато столкновением сторонников и противников действующей власти. Представитель МИД считает, что это создает "удобный предлог силовой акции по отстранению от власти Николаса Мадуро.

В США назвали абсурдными обвинения в передаче венесуэльской оппозиции оружия под видом гуманитарной помощи.В госдепартаменте отметили, что речь идет лишь о мирных транспортных миссиях в помощь Венесуэле, участвовать в которых американские власти призывают все международное сообщество.

23 января 2019 года спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя главой государства на период действия временного правительства.

Его поддержали США, Канада, Израиль, а также ряд государств Латинской Америки и Европы. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном. Сторону президента страны заняли Куба, Турция, Россия, Сирия и Иран.

Мадуро объявил себя единственным конституционным президентом, а главу парламента назвал "марионеткой США". 20 февраля Мадуро призвал Гуаидо устроить новые выборы, чтобы "его там скинули голосованием".