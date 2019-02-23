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03:49

США ответили на обвинение в передаче оружия оппозиции Венесуэлы

политика за рубежом

03:49

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Фото: depositphotos/eabff

В США назвали абсурдными обвинения в передаче венесуэльской оппозиции оружия под видом гуманитарной помощи, передает РИА Новости. Об этом агентству сообщил представитель госдепартамента.

По его словам, речь идет о мирных транспортных миссиях в помощь Венесуэле, участвовать в которых американские власти призывают все международное сообщество.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова акцентировала внимание на том, что в начале марта США планируют передать венесуэльской оппозиции оружие. При этом к данному мероприятию привлекут украинскую компанию "Антонов".

Представитель оппозиции Венесуэлы в Вашингтоне также опроверг РИА Новости наличие планов по передаче оружия.

Между тем, власти Венесуэлы предупреждают, что под видом гуманитарной помощи готовится провокация.

Накануне стало известно, что Вашингтон направил в Колумбию несколько военных самолетов, которые, как утверждает госдепартамент, доставят гуманитарные грузы.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства. США и ряд стран признали Гуаидо в этом статусе. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.

Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США и рекомендовал ему объявить выборы, чтобы "его там скинули голосованием".

политика за рубежом

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