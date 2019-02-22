МИД заявил о готовящемся перебросе техники США к границе Венесуэлы

США перебрасывают спецсилы и технику к границе Венесуэлы, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, на 23 февраля намечена опасная масштабная провокация. Она пояснила, что Штаты намереваются пересечь границы Венесуэлы так называемым "гуманитарным конвоем", а это чревато столкновением сторонников и противников действующей власти.
Представитель МИД отметила, что это создает "удобный предлог силовой акции по отстранению от власти Николаса Мадуро.
"Подготовка провокации ведется Вашингтоном и делается это все по правилам военной науки", – цитирует Захарову "Интерфакс".
23 января 2019 года спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя главой государства на период действия временного правительства.
Его поддержали США, Канада, Израиль, а также ряд государств Латинской Америки и Европы. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном. Сторону президента страны заняли Куба, Турция, Россия, Сирия и Иран.
В ответ Мадуро объявил себя единственным конституционным президентом. Главу парламента он назвал "марионеткой США". 20 февраля Мадуро призвал Гуаидо устроить новые выборы, чтобы "его там скинули голосованием".
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