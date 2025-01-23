Захарова заявила об угрозе эскалации при интервенции войск НАТО на Украину

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Интервенция войск Североатлантического альянса на Украину угрожает эскалацией конфликта и категорически неприемлема для России. Такое заявление на брифинге сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

В Киеве не исключили, что западные страны могут отправить на помощь Украине от 40 до 50 тысяч солдат, писали СМИ. Речь идет об иностранных военнослужащих, которые действуют в качестве сил безопасности на 1 000-километровой линии фронта.

Между тем госсекретарь США Марко Рубио признал, что украинский конфликт надо завершить. По его мнению, возможные переговоры будут непубличными. Он также призвал "вернуться к серьезности" и уточнил, что это тяжелая работа дипломатии.