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23 января, 11:37

Политика

Генсек НАТО Рютте назвал неправильной траекторию конфликта на Украине

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что западный военно-политический блок должен нарастить поддержку Украины, а не сокращать ее для изменения "неправильной" траектории конфликта. Об этом он сообщил во время дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет "Московский комсомолец".

Рютте считает, что конфликт имеет геополитическое значение, в связи с чем все страны Запада должны участвовать в поддержке Украины.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что украинский конфликт не закончится в ближайшие дни. Он назвал важнейшей задачей продолжение поддержки Украины для противостояния России, чтобы Киев мог вступить в предполагаемые переговоры "с позиции силы".

После прекращения огня надо дать украинской стороне гарантии против возобновления боев на ее территории, а также гарантировать безопасность странам Европы, отметил Макрон.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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