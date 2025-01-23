Генсек НАТО Рютте назвал неправильной траекторию конфликта на Украине

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что западный военно-политический блок должен нарастить поддержку Украины, а не сокращать ее для изменения "неправильной" траектории конфликта. Об этом он сообщил во время дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет "Московский комсомолец".

Рютте считает, что конфликт имеет геополитическое значение, в связи с чем все страны Запада должны участвовать в поддержке Украины.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что украинский конфликт не закончится в ближайшие дни. Он назвал важнейшей задачей продолжение поддержки Украины для противостояния России, чтобы Киев мог вступить в предполагаемые переговоры "с позиции силы".

После прекращения огня надо дать украинской стороне гарантии против возобновления боев на ее территории, а также гарантировать безопасность странам Европы, отметил Макрон.