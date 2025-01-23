Проект о выплате студентам стипендии не ниже прожиточного минимума внесут в ГД

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В Госдуму внесут законопроект, которым предлагается установить размер стипендии для студентов-бюджетников не ниже величины прожиточного минимума. Об этом сообщает ТАСС.

Документ внесет в ГД глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Изменения предлагается внести в закон "Об образовании в РФ". Данная мера затронет студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров, которые обучаются на бюджетной основе и очной форме.

По словам Нилова, инициатива вносится накануне Дня студента. Ее принятие позволит обеспечить возможность получать стипендии на "адекватном уровне", который будет соответствовать современным реалиям, а также повысит качество образования и конкурентоспособность страны, добавил депутат.

В случае принятия нормы законопроекта будут иметь обратную силу – с 1 января 2025 года.

Министерство науки и высшего образования России ранее предложило учредить стипендии имени основателя фракции ЛДПР Владимира Жириновского.

Ее хотят назначать 10 студентам, которые прошли государственную аккредитацию и реализуют программы высшего образования, а также демонстрируют успехи в изучении востоковедения и государственного управления. Размер стипендии составит 15 тысяч рублей.

Университеты в России перейдут на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 года. Те студенты, которые сейчас обучаются по действующим в настоящее время образовательным программам, смогут завершить освоение той программы, на которую они поступали.