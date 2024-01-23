Обвиняемый в госизмене фотограф Скворцов не признал вину – СМИ

Фото: vk.com/Григорий Скворцов

Пермский фотограф Григорий Скворцов не признал вину в государственной измене, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что следователи ФСБ России предъявили фотографу официальное обвинение в рамках расследования уголовного дела о госизмене. По словам обвиняемого, он не знал, что материалы, которые легли в основу этого дела, составляют гостайну.

Скворцова заключили под стражу. Другой информации по этому делу источник агентства не указал, сославшись на секретные материалы.

Ранее Верховный суд Адыгеи назначил 18-летнему жителю Майкопа 4 года колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год за госизмену. По материалам дела, он собирал и передавал сведения ВСУ об одной из воинских частей Майкопа. Сам обвиняемый вину признал и раскаялся в содеянном.

До этого житель Комсомольска-на-Амуре получил 9 лет 6 месяцев исправительной колонии строгого режима по делу о госизмене за шпионаж. По данным правоохранителей, мужчина связался с представителем ВСУ, чтобы передать информацию о военных объектах российского оборонного ведомства в Хабаровском крае.

Подозреваемый в госизмене задержан в Хабаровском крае