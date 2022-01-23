Захарова назвала заявление Британии о "смене власти" на Украине заранее заготовленным

Фото: AP Photo/Alberto Pezzali
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала заявление МИД Великобритании о планах по смене власти на Украине. Об этом она рассказала в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".
"Заранее был подготовлен материал... было выбрано удачное, с их точки зрения, время – 01:30 по Москве. Они считали, что мы не отреагируем, и заранее разослали материал по средствам массовой информации", – заявила Захарова.
Дипломат подчеркнула, что российское ведомство регулярно реагирует на такие заявления и будет делать это и в дальнейшем.
Ранее МИД Великобритании опубликовал заявление, согласно которому в России рассматривают вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства. В ведомстве сослались на информацию своих источников.
На данное обращение отреагировал экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев. Он раскритиковал британское ведомство за утверждение, что якобы именно его видят пророссийским лидером Украины.
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