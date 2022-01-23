Экс-депутат Рады Мураев ответил на заявление Британии по поводу его власти на Украине

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Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев ответил на заявление МИД Великобритании, в котором бездоказательно утверждается, что Москва рассматривает его в качестве возможного пророссийского лидера на Украине.

Политик напомнил, что с 2018 года находится под санкциями России из-за конфликта с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.

"У моей семьи там (в России. – Прим. ред.) арестованы активы. Как у британских спецслужб и Форин-офиса это сочетается с тем, что меня якобы хочет Россия назначить главой "оккупационного правительства" – это вопрос к мистеру Бину", – сказал политик в интервью изданию "Страна.UA".

Ранее МИД Великобритании опубликовал заявление, в котором утверждается, что Россия рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства. При этом никаких доказательств приведено не было.

В Лондоне также заявили, что российские спецслужбы якобы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками. В частности, с первым вице-премьером Украины в 2012–2014 годах Сергеем Арбузовым и главой администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича Андреем Клюевым.

В министерстве иностранных дел России назвали данное заявление дезинформацией и чушью. Во внешнеполитическом ведомстве РФ подчеркнули, что произошедшее является еще одним свидетельством того, что эскалацией напряженности вокруг Украины занимаются именно страны НАТО во главе с англосаксами.