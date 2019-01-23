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13:35

США не интересует опровержение РФ сведений по 9М729

политика за рубежом

13:35

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Определенным силам в Соединенных Штатах Америки не нужно, чтобы Москва опровергла ошибочные сведения Вашингтона по ракете 9М729. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков во время совместного брифинга ведомства с Минобороны, передает ТАСС.

По словам Рябкова, на верность этого суждения указывают события последнего времени. Он добавил, что опровержение позволило бы окончательно закрыть данный вопрос.

"Проблема создавалась и раздувалась отнюдь не для того, чтобы так просто снять ее с повестки дня", – заключил дипломат.

Само требование американской стороны уничтожить все ракеты 9М729 Рябков назвал абсолютно неприемлемым для России, уточнив, что в США об этом прекрасно знают.

В ходе брифинга замминистра заявил, что Москва настаивает на обязательном исполнении ДРСМД. Бессрочный Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан между США и СССР в декабре 1987 года.

Штаты обвиняют РФ в нарушении положений договора с 2014 года. Начать выход из ДРСМД США планируют 2 февраля.

политика за рубежом

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