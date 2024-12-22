Олимпийский чемпион Поветкин покинул пост замгубернатора Вологодской области

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Российский спортсмен, олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин ушел с поста заместителя губернатора Вологодской области. Об этом спортсмен рассказал в своем телеграм-канале.

"Дорогие вологжане! Спасибо, что приняли меня на своей земле. Наш общий путь, хоть был и недолгим, но я надеюсь, что успел зажечь в вас искру патриотизма, донести важность занятия спортом и любви к Родине", – говорится в сообщении.

Боксер добавил, что сейчас планирует "сосредоточиться на своей семье, своем доме".

Поветкин получил должность заместителя губернатора Вологодской области в мае этого года. Под его контроль было передано патриотическое воспитание детей и молодежи. Также в его обязанности входила работа по продвижению здорового образа жизни в регионе и контроль над реализацией нового национального проекта "Молодежь России".