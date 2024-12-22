Sky News: рейтинг Лейбористской партии опустился до минимума со Второй мировой войны

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К концу 2024 года рейтинг правящей в Британии Лейбористской партии опустился до самого низкого показателя со времен Второй мировой войны. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на данные опросов базы Pollbase.

По информации телеканала, лейбористы никогда не заканчивали год с таким низким рейтингом в опросах. Так, сейчас партию поддерживают только 26,6% граждан Британии. При этом по рейтингу лейбористы все еще обходят Консервативную партию на 0,5%.

Отмечается, что в январе 2024 года рейтинг Лейбористской партии составлял 44%, они опережали консерваторов на 19%.

Лейбористская партия одержала победу на парламентских выборах в Великобритании в июле этого года. По итогам парламентских выборов, лейбористы получили 326 мест в 650-местной Палате общин Британии. После этого лидер партии Стармер официально вступил в должность премьер-министра государства.