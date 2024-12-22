МВФ выдвинул Киеву новые условия для продолжения финансирования

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Международный валютный фонд (МВФ) добавил Украине три новых обязательных условия (структурных маяка) по итогам последней ревизии выполнения Киевом обязательств по программе расширенного финансирования (EFF). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниила Гетманцева.

Он пояснил, что структурные маяки являются жесткими обязательствами по реформам с конкретными сроками выполнения. Их берет на себя заемщик в ходе выполнения программы фонда.

Среди новых условий: подготовка операционной стратегии для регулятора рынка ценных бумаг и фондового рынка, проведение и обнародование внешней оценки работы регулятора в сфере энергетики и коммунальных услуг, а также подготовка и внесение в парламент законопроекта о критических рисках третьих сторон, с которыми сталкиваются банки, платежные системы и небанковские учреждения.

Гетманцев заключил, что теперь стурктурных маяков у Украины стало 51. При этом из них выполнены только 34 – пять с опозданием.

Ранее совет директоров МВФ завершил шестой обзор расширенного соглашения в рамках механизма EFF для Украины, что позволит выделить Киеву порядка 1,1 миллиарда долларов. В фонде заявили, что экономике Украины удается оставаться устойчивой, а результаты работы в рамках программы EFF остаются высокими.

В декабре Соединенные Штаты одобрили кредит Украине на 20 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от замороженных российских активов.