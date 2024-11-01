Представитель России в МВФ Можин заявил о хамстве на заседаниях организации

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Совет директоров Международного валютного фонда оскорбляет Россию и хамит в ее адрес, рассказал бывший исполнительный директор от РФ в МВФ Алексей Можин в беседе с РИА Новости.

"Мне хамят, <...> оскорбляют мою страну, руководителя моей страны. Приходится огрызаться в ответ, но все это глубоко противно", – сказал он перед уходом со своей должности.

Можин рассказал, что покидает фонд в наихудшем состоянии за все 32 года его службы. Такая ситуация, добавил он, связана с политизацией МВФ, которая достигла экстремального уровня.

Можин работал в МВФ с 1992 года, при этом занимал свою последнюю должность на протяжении 28 лет. С 2 декабря он должен стать советником главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной, данную позицию покинула Ксения Юдаева в связи с переходом на пост исполнительного директора МВФ от России.

Можин ранее рассказывал, что главные акционеры фонда боятся, что возможный уход России из организации грозит МВФ лишением глобального статуса.

