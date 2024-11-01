01 ноября, 15:49Экономика
Исполнительный директор от России в МВФ Можин займет пост советника главы ЦБ
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин займет пост советника главы Центробанка. Об этом он сообщил РИА Новости.
По его словам, в новую должность в Центральном банке России он вступит 2 декабря. Должность в МВФ он покинул 1 ноября.
Можин отметил, что, исходя из опыта, он будет заниматься международной повесткой, включая МВФ, Большую двадцатку (G20), АТЭС и БРИКС.
Накануне советник председателя Центробанка России, экс-первый зампредседателя регулятора Ксения Юдаева покинула свою должность. Такое решение Юдаева приняла в связи с желанием продолжить свою карьеру вне Банка России.
Премьер-министр Михаил Мишустин 25 сентября поручил внести кандидатуру Ксении Юдаевой на пост исполнительного директора Международного валютного фонда (МВФ) от России. Она вступила в должность с 1 ноября.
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