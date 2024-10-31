Ксения Юдаева покинула пост советника председателя Центробанка России

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Советник председателя Центробанка России, экс-первый зампредседателя регулятора Ксения Юдаева покидает свою должность с 31 октября, сообщает пресс-служба ЦБ.

Такое решение Юдаева приняла в связи с желанием продолжить свою карьеру вне Центробанка.

Премьер-министр Михаил Мишустин 25 сентября поручил внести кандидатуру Ксении Юдаевой на пост исполнительного директора Международного валютного фонда (МВФ) от России. Она вступит в должность с 1 ноября.

Центробанк 25 октября поднял ключевую ставку до рекордного уровня в 21% годовых. Как уточнил регулятор, инфляция складывается существенно выше июльского прогноза.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила возможное повышение ставки во время заседания в декабре. Она уточнила, что решение будет зависеть от поступающих данных по развитию экономики, инфляции, инфляционным ожиданиям, темпам роста кредитования в целом.

Центробанк между тем повысил прогноз по инфляции на 2024 год с 6,5–7 до 8–8,5%. По его данным, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2025 году снизится до 4,5–5%, в 2026-м – до 4% и будет находиться на цели в будущем.