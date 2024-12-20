МВФ согласовал новый транш для Украины на 1,1 млрд долларов

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Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) завершил шестой обзор расширенного соглашения в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины, что позволит выделить Киеву порядка 1,1 миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте фонда.

В МВФ заявили, что, несмотря на сложные условия, экономике Украины удается оставаться устойчивой, а результаты работы в рамках программы EFF остаются высокими.

"Устойчивый импульс реформ, прогресс в мобилизации внутренних доходов и своевременное предоставление внешней поддержки необходимы для обеспечения макроэкономической стабильности, восстановления фискальной и долговой устойчивости и улучшения управления", – добавили в фонде.

Действующий президент США Джо Байден ранее выделил очередной пакет военной помощи Киеву. Он стал 72-м по счету, в него войдут средства ПВО, беспилотники, артиллерия и бронетехника. Стоимость нового пакета помощи составит 500 миллионов долларов.

По мнению журналистов, Европа охвачена политическим хаосом, который может отразиться на поддержке Украины. Так, "волна нестабильности" лишает Европу лидерства, а политики заняты другими вопросами – "от экономических проблем до подъема крайне правых популистских партий".