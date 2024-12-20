МВФ отметил сильное частное потребление и быстрый рост зарплат в РФ

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Международный валютный фонд (МВФ) отметил, что рост российской экономики обусловлен сильным частным потреблением и быстрым ростом зарплат, а также "оживленным ростом" кредитования. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на директора по коммуникациям фонда Джули Козак.

Помимо этого, рост экономики поддерживается сильными корпоративными инвестициями, добавила она.

По мнению Козак, на протяжении большей части текущего года экономика РФ переживала перегрев. В январе 2025 года МВФ планирует обновить свой прогноз по экономическому росту.

Владимир Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции заявил, что за два года рост российской экономики составил около 8%. При этом рост валового внутреннего продукта (ВВП) РФ по итогам года может составить 4%.

Тем не менее в экономике РФ существуют и тревожные сигналы, в частности, инфляция. Путин заверил, что и правительство, и Центральный банк России ставят задачи "приземлить" темпы инфляции.