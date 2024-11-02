Бывший представитель РФ в МВФ Можин заявил, что в фонде есть черный список стран

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В Международном валютном фонде (МВФ) есть черный список стран – членов фонда, которые подвергаются дискриминации. Об этом в интервью РИА Новости заявил Алексей Можин перед уходом с должности исполнительного директора от РФ в фонде.

По его словам, эти страны подвергаются откровенной дискриминации на основе геополитических предпочтений. И число государств в таком списке постоянно растет, указал Можин.

Он уточнил, что в него входят такие страны, как Иран, Венесуэла, Зимбабве, Сирия, Афганистан и Мьянма. Однако в последнее время стали добавляться африканские страны, которые выходили из-под западного влияния и утверждали свою независимость, – Мали, Нигер, Буркино-Фасо, добавил Можин.

Бывший представитель РФ в МВФ также рассказал, что больше года назад в черный список добавили Грузию в качестве наказания за непослушание.

"В той же Сирии произошло крупное землетрясение, которое повлекло страшные разрушения. Это был тот случай, когда фонд обязан был оказать помощь. Однако МВФ никакой помощи не оказал, что было продиктовано позицией Совета директоров, где большинство голосов принадлежит западным странам" – заключил он.

Ранее Можин сообщил, что Совет директоров МВФ оскорбляет Россию и хамит в ее адрес. С его слов, "приходится огрызаться в ответ".

Можин работал в фонде с 1992 года, при этом занимал свою последнюю должность на протяжении 28 лет. С 2 декабря он должен стать советником главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Эту позицию покинула Ксения Юдаева в связи с переходом на пост исполнительного директора МВФ от России.