Захарова назвала купленные Польшей американские БТР рухлядью

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала покупку Польшей у Соединенных Штатов 300 бывших в употреблении бронеавтомобилей.

"Вместо серьезного анализа российских конструктивных предложений по глобальной и европейской безопасности, по Польше в сторону восточных рубежей идет колонна американской рухляди", – написала она в своем телеграм-канале.

О покупке Варшавой у Вашингтона 300 БТР "Кугуар" министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил в начале декабря.

"Пан Блащак сообщил, что новинки секондхенда "укрепят потенциал подразделений, размещенных в восточной Польше". Достойной армии – достойную технику", – добавила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее польский генерал Мирослав Ружаньский заявил, что США могут временно приостановить поставку военной техники в Польшу, если ее правительство не возьмет курс на демократизацию страны.

По словам генерала, американское правительство не станет инвестировать большие суммы денег в страну, где пренебрегают таким партнерством, поскольку Вашингтон достаточно прагматичен и смотрит на несколько лет вперед.

До этого председатель правящей партии Польши Ярослав Качиньский заявил, что Москва ведет против Варшавы многоступенчатую гибридную войну. Политик также обвинил Россию и Белоруссию в создании напряженности вблизи польско-белорусской границы.