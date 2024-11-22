Аналитик Федосова: план подготовки ФРГ к войне является плохой попыткой ответить России

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Публикация Германией "Оперативного плана" по подготовке к крупномасштабной войне с Россией является плохой попыткой ответить на заявление Владимира Путина о возможном ответе на действия Запада. Такое предположение высказала заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в беседе с RT.

"Держать лицо, создавая видимость того, что у вооруженного Запада есть ответ на то, что было вчера предъявлено. На самом деле этого ответа, конечно, нет, и продолжается по инерции эта разгонка риторики военного времени", – уточнила эксперт.

При этом, по ее словам, наличие у ФРГ подобного плана не вызывает удивления. Федосова выразила уверенность, что Генштаб России тоже рассматривает разнообразные сценарии столкновения с противниками. Однако, как она утверждает, разница заключается в том, что российская сторона никому не рассказывает об этом, а Запад только и делает, что публикует "устрашающие доклады".

О том, что Германия начала подготовку к крупномасштабной войне с Россией, разработав 1000-страничный "Оперативный план Германии", сообщила 22 ноября немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. По данным журналистов, в плане перечислены все здания и объекты инфраструктуры, нуждающиеся в особой охране по военным причинам.

Бундесвер уже начал готовить компании к будущей чрезвычайной ситуации на основании этого секретного плана. К примеру, глава командного органа теробороны федеральной земли Гамбург Йорн Плишке рекомендовал представителям немецких организаций составить план для работников на случай кризиса, запастись дизельными генераторами и обучить вождению грузовиков не менее пяти из каждых ста сотрудников.

Представитель Минобороны Германии Митко Мюллер, чьи слова передает ТАСС, подтвердил информацию FAZ о подготовке плана на случай войны с Россией, отметив, что его разрабатывали еще несколько лет назад.

Ранее уже сообщалось, что Вооруженные силы Германии начали проводить информационные беседы для сотрудников немецких компаний, чтобы они могли подготовиться и эффективно действовать в случае возникновения военного противостояния с Россией.

