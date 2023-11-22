Турция официально не обращалась к РФ по вопросу проверки наличия ядерного оружия у Израиля

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Турция не подавала официальных предложений насчет проверки наличия ядерного оружия у Израиля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Москва зафиксировала сигналы из Анкары о намерениях инициировать создание некоего инспекционного механизма по проверке наличия у Израиля ядерного оружия, при этом официальных предложений на этот счет не было.

В связи с этим делать какие-либо оценочные суждения преждевременно, заключила дипломат.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наличие у Израиля ядерного оружия является угрозой безопасности Турции. Он добавил, что Анкара будет выступать с соответствующими инициативами по данному вопросу в Совете безопасности ООН и Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

До этого глава МИД Турции Хакан Фидан уже заявлял, что возможное обладание Израилем ядерного оружия является стратегической проблемой, которую нужно решать. По его словам, Израиль не подписывал Договор о нераспространении ядерного оружия, но постоянно разрабатывал ядерное оружие при поддержке США.