На Украине заявили, что договорились с Нидерландами о передаче скифского золота

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины заявило, что договорилось с нидерландским археологическим Музеем Алларда Пирсона о передаче Киеву коллекции скифского золота, сообщает Life.ru.

"Уже скоро скифское золото вернется на Украину", – заявили МКИП, не уточнив условия и дату передачи коллекции.

Также отмечается, что нидерландский музей не стал взыскивать средства за хранение экспозиции.

Журналист Юлия Витязева считает, что неоднозначные заявления Минкультуры Украины о решении нидерландского музея говорят о возможном "договорняке" другого уровня, в частности, обмене этих экспонатов на оружие или лоббирование украинских интересов. Своим мнением она поделилась с телеканалом "360".

По мнению Витязевой, скифское золото не пойдет в украинские музеи, а окажется в чьей-нибудь частной коллекции в обмен на мелкие поставки оружия.

"У меня ответ однозначный. Я, конечно, буду рада ошибаться, потому что это для них материальные ценности, а для нас – культурное наследие. Но боюсь, что, если эта сделка состоится, мы потом очень долго и нудно будем сначала искать, а потом пытаться изъять то, что принадлежит нам, русским людям", – подчеркнула она.

Коллекция скифского золота состоит из более чем двух тысяч предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Тогда Крым еще не был частью России.

После выставки часть коллекции отправили на Украину. Другую часть Нидерланды оставили в стране до оглашения решения суда.

Музеи Крыма обратились к Нидерландам с просьбой вернуть коллекцию на полуостров, объяснив, что смысла в передаче золота Киеву нет, а артефакты являются частью Крыма, в связи с чем должны находиться именно там.

Нидерландский суд принял решение о передаче скифского золота Украине, тем самым отклонив кассационную жалобу крымских музеев. Также известно, что апелляционный суд Амстердама в октябре 2021 года постановил, что коллекция должна быть передана Украине.

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