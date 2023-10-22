Развожаев назвал ложью информацию о взрывах в Севастополе

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Распространяемая информация о якобы взрывах в Севастополе не соответствует действительности. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"Укропаблики опять разгоняют ложь. Выкладывают видео о якобе взрыве чего-то в Севастополе. Это ложь. Никаких взрывов в городе не было", – заявил Развожаев.

По его словам, также фейком являются сведения о работе ПВО РФ в Севастополе. Силы противовоздушной обороны были в состоянии боевой готовности, однако до Севастополя воздушные цели не долетели.

"Это тоже такой способ у вражеских каналов хайповать и держать аудиторию в напряжении", – добавил губернатор.

В настоящее время оперативные службы Севастополя продолжают контроль обстановки, заключил Развожаев.

В воскресенье, 22 октября, в Севастополе дважды была объявлена воздушная тревога. Первый раз тревогу объявили примерно в 16:20, второй – примерно в 20:00.

В обоих случаях в Севастополе прекращалась работа морского и наземного общественного транспорта, а также перекрывалось движение по Крымскому мосту.

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