22 октября, 20:01Происшествия
Воздушную тревогу вновь объявили в Севастополе
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Воздушную тревогу вновь объявили в Севастополе. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.
В настоящее время по Крымскому мосту временно перекрыто движение автотранспорта, передает телеграм-канал о ситуации на мосту. Находящимся на мосту и в зоне досмотра порекомендовали сохранять спокойствие, а также следовать указаниям специалистов транспортной безопасности.
Помимо этого, в Севастополе вновь прекратилась работа морского и наземного общественного транспорта.
Немногим ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что российские силы противовоздушной обороны сбили три ракеты Вооруженных силы Украины над Геническим муниципальным округом региона, которые летели в сторону Крыма. Он заявил, что провокация террористов киевского режима была сорвана.
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