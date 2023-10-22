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Воздушную тревогу вновь объявили в Севастополе. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

В настоящее время по Крымскому мосту временно перекрыто движение автотранспорта, передает телеграм-канал о ситуации на мосту. Находящимся на мосту и в зоне досмотра порекомендовали сохранять спокойствие, а также следовать указаниям специалистов транспортной безопасности.

Помимо этого, в Севастополе вновь прекратилась работа морского и наземного общественного транспорта.

Немногим ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что российские силы противовоздушной обороны сбили три ракеты Вооруженных силы Украины над Геническим муниципальным округом региона, которые летели в сторону Крыма. Он заявил, что провокация террористов киевского режима была сорвана.

Три самолета и один вертолет ВСУ сбили российские военные