Экс-советник Рейгана заявил о готовности США бесконечно затягивать конфликт на Украине

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Американские политики готовы бесконечно продолжать войну на Украине, лишь бы не потерять свой авторитет. Такое мнение выразил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для издания American Conservative.

"Партия войны попала в "ловушку поддержания авторитета". <...>. Погоня за авторитетом <...> скорее искажает, нежели улучшает, политические решения в Вашингтоне", – пишет он.

При этом, обращает внимание Бэндоу, даже полный коллапс Украины слабо отразится на безопасности самих США. Он напоминает, что у Москвы нет причин воевать с Вашингтоном из-за отсутствия территориальных споров. По его мнению, большинство международных конфликтов обладают только ограниченным значением.

Ранее президент США Джо Байден обратился к конгрессу с просьбой согласовать выделение около 160 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю.

Из них 61,3 миллиарда долларов американский лидер просит выделить на ситуацию на Украине и сопутствующие расходы. Еще 798 миллионов долларов администрация президента просит выделить на поддержку Украины по линии ВВС США и 7,5 миллиардов долларов – по линии Космических сил США.

На данный момент палата представителей США не имеет возможности удовлетворить этот запрос, так как новый спикер конгресса вместо отправленного в отставку Кевина Маккарти до сих пор не был выбран.



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