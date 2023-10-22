Депутат Рады назвал запрашиваемые Байденом 61 млрд долларов для Киева недостаточными

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Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что средств, которые президент США Джо Байден запросил у конгресса для Украины, будет недостаточно для финансирования нужд страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что США решили выделить на нужды Киева 61,4 миллиарда долларов на период с ноября 2023 года по ноябрь 2024-го года.

"На прямую бюджетную поддержку там заложено 11,8 миллиарда долларов. А мы сейчас готовим бюджет 2024 года, где нужно 42,9 миллиарда долларов, и тридцать процентов из этого – 12,87 миллиарда долларов – должно было идти из США", – отметил депутат.

Таким образом, отметил он, Киеву, даже в случае выделения этих средств конгрессом США, не будет хватать двух миллиардов долларов.

При этом палата представителей США пока что не имеет возможности выделить эти средства, так как новый спикер конгресса вместо отправленного в отставку Кевина Маккарти до сих пор не был выбран.

Ранее Байден попросил конгресс согласовать бюджет на помощь Израилю и Украине. Объем запрашиваемого бюджета составляет около 160 миллиардов долларов. В частности, 61,3 миллиарда долларов Байден просил выделить на ситуацию на Украине и сопутствующие расходы. Еще 798 миллионов долларов администрация президента просит выделить на поддержку Украины по линии ВВС США и 7,5 миллиардов долларов – по линии Космических сил США.



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