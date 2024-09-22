Число жертв израильского удара по южному пригороду Бейрута выросло до 50

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Число погибших в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута возросло до 50, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление гражданской обороны Ливана.

Еще 11 человек считаются пропавшими без вести.

Из-за ударов Израиля повреждения получили несколько многоэтажек. Израильское армейское радио Галей ЦАХАЛ сообщало, что целью удара по Бейруту был высокопоставленный командир шиитского движения Хезболлах.

Израиль нанес очередной удар по столице Ливана 20 сентября. Самолеты направили четыре ракеты по гаражу семиэтажного здания в квартале Эль-Каим и бункеру под ним, где проходило заседание военных.

Движение "Хезболла" сообщило о гибели двух своих военных руководителей и 13 бойцов и командиров. Израильская сторона считает, что они планировали вторжение на север Израиля по такой же стратегии, которую применили сторонники ХАМАС в октябре прошлого года.

Утром 22 сентября Ливан запустил по Израилю более 100 ракет. Падение ракет и их обломков зафиксировали в районах Кирьят-Бялик, Цур-Шалом и Морешет. Пожарные работают над тушением возникших там очагов возгорания.

