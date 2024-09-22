Силы ПВО России сбили 6 авиабомб Hammer и 6 реактивных снарядов HIMARS за сутки

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За минувшие сутки силы ПВО России ликвидировали 6 французских авиабомб Hammer и 6 американских снарядов РСЗО HIMARS. Министерство обороны РФ опубликовало ежедневную сводку о ходе спецоперации на Украине в своем официальном телеграм-канале.

Кроме того, сбиты две зенитные ракеты С-200 и 106 украинских дронов, добавили в ведомстве.

При этом за все время спецоперации удалось устранить 32 089 БПЛА, 18 325 танков и других ББМ, 646 самолетов, 283 вертолета, 1 457 боевых машин РСЗО и другую боевую технику противника.

Ранее российская армия поразила главный центр специальной радиосвязи разведки ВСУ. ВС РФ ударили по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины и нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах.

До этого также были уничтожены аэродромная инфраструктура и цех сборки БПЛА ВСУ.

