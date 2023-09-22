Израиль нанес удары по объектам ХАМАС на территории сектора Газа

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Израильская сторона нанесла удары по целям на территории сектора Газа. Об этом сообщается в телеграм-канале Армии обороны страны.

"Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по сектору Газа. Подробности последуют", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что целью ударов израильской армии стали три военных объекта палестинского радикального движения ХАМАС. По данным ведомства, два объекта были поражены посредством беспилотников, в одном случае военные стреляли из танка.

5 июля Армия обороны Израиля заявила об отражении пяти ракет. По данным ведомства, они были выпущены из сектора Газа в сторону израильской территории.

Позже СМИ со ссылкой на сирийские государственные издания писали, что Израиль ударил по окрестностям Дамаска. В прессе говорилось о звуках взрывов над городом. В Дамаске сработали сирийские средства противовоздушной обороны.

До этого сообщалось, что военные Израиля начали масштабную антитеррористическую операцию в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан.