Азербайджан готов оказать медицинскую помощь раненым армянским военным

Фото: ТАСС/Ваграм Багдасарян

Азербайджан готов оказать медпомощь раненым военнослужащим Армении. Об этом сообщил на своей странице в соцсети X (Twitter) помощник президента республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

Также он заявил, что республика готова оказать помощь раненым при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК).

"По запросу поддерживается движение медицинских машин МККК для сбора раненых военных. Для этих целей мы также готовы выделить машины скорой медицинской помощи и оказать медицинскую помощь", – заявил он.

Кроме того, Гаджиев сообщил, что на основе добровольного выбора они обеспечивают безопасность передвижения гражданских на их личном транспорте по дороге Лачин – Ханкенди.

"Среди желающих – в основном члены семей военнослужащих", – отметил помощник президента.

Он также добавил, что добровольно сложившие оружие армянские военные свободны.

19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о проведении локальных "антитеррористических мероприятий" на территории Нагорного Карабаха.

Впоследствии экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян сообщил, что в регионе "начался массированный арт-обстрел". Уполномоченный по правам человека в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике Гегам Степанян заявил, что в результате военной операции Азербайджана погибли 32 человека, включая детей.

20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий. Алиев заявил, что за сутки военной операции в Карабахе азербайджанская сторона достигла всех поставленных целей.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей властей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха. На встрече обсуждались вопросы, поставленные Баку, о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха. Переговоры проходили за закрытыми дверями.

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