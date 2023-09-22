Советник Алиева заявил, что Баку может помиловать отдавших оружие карабахцев

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Баку рассматривает возможность амнистии для отдавших оружие карабахцев. Об этом пишет Reuters со ссылкой на помощника президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмета Гаджиева.

"Даже в отношении бывших <...> комбатантов, если их можно так классифицировать", – уточнил он.

Помимо этого, им разрешат уйти. Однако некоторые вооруженные формирования и офицеры заявили, что не примут эти условия и продолжат сопротивление, подчеркнул Гаджиев.

19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о проведении локальных "антитеррористических мероприятий" на территории Нагорного Карабаха.

Впоследствии экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян сообщил, что в регионе "начался массированный арт-обстрел". Уполномоченный по правам человека в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике Гегам Степанян заявил, что в результате военной операции Азербайджана погибли 32 человека, включая детей.

20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий. Алиев заявил, что за сутки военной операции в Карабахе азербайджанская сторона достигла всех поставленных целей.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей властей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха. На встрече обсуждались вопросы, поставленные Баку, о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха. Переговоры проходили за закрытыми дверями.

В Ереване начали собирать гуманитарную помощь для эвакуированных жителей Карабаха